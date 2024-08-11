Добрый Мир
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Добрый Мир

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Безумие шайки Зеленского прогрессирует: Украина мечтает затянуть военный конфликт до 2033 года

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, занесенный Росфиномониторингом в список экстремистов и террористов, обещал украинцам выпить чашечку кофе в Ялте GLOBAL LOOK PRESS Старую пословицу, что "дурень думкой богатеет" пора переделывать.

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Комментарии
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F I
до последнего чубатого или как ?
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