Александр Ржаненков: «Игорь Тимофеев старался помогать всем, кто в этом нуждался»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга поделился с «Петербургским дневником» воспоминаниями о своем коллеге, который вчера ушел из жизни в возрасте 66 лет «Я много лет проработал вместе с Игорем Владимировичем Тимофеевым в тесном контакте.
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