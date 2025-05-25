Политика как он...
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Политика как она есть

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В США рассказали о провале планов Запада по поводу Украины

В США рассказали о провале планов Запада по поводу Украины

Успех России в ходе спецоперации и итог недавнего телефонного разговора между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом говорит о том, что Западу не удалось подчинить Москву.

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