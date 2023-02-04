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МО России: из украинского плена освобождены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

МО России: из украинского плена освобождены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

Из украинского плена освобождены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посреднической деятельности Объеденных Арабских Эмиратов.

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