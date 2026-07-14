Армия России нанесла удар по АЗС в Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) нанесли удар по автозаправочной станции (АЗС) в городе Синельниково Днепропетровской области.
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