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Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем наших вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»

28-летний голкипер в текущем сезоне провел только 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не выходил на лед с 5 октября.

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