В Германии оценили вероятность войны в ближайшие пять лет

Более трети немцев считают, что Германия может принять участие в войне в течение следующих пяти лет. К такому мнению пришли аналитики аудиторско-консалтинговой компании PwC и сотрудники института изучения общественного мнения Civey, результаты опроса публикует газета Tagesspiegel.
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