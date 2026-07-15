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В Германии оценили вероятность войны в ближайшие пять лет

В Германии оценили вероятность войны в ближайшие пять лет

Более трети немцев считают, что Германия может принять участие в войне в течение следующих пяти лет. К такому мнению пришли аналитики аудиторско-консалтинговой компании PwC и сотрудники института изучения общественного мнения Civey, результаты опроса публикует газета Tagesspiegel.

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