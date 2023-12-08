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Ирина Слуцкая стала инвалидом: “Все равно цепляюсь за жизнь”

Ирина Слуцкая стала инвалидом: “Все равно цепляюсь за жизнь”

В 2002 году фигуристка Ирина Слуцкая получила диагноз васкулита – редкого аутоиммунного заболевания, поражающего стенки сосудов.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Дай  БОГ  тебе  ЗДОРОВЬЯ , Ирина ...!!!
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