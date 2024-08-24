В Орловской области снизилось число ДТП с пострадавшими

Представлен рейтинг регионов России по числу ДТП с пострадавшими за январь-июнь 2024 года. Число регионов, где аварийность на дорогах выросла, и число регионов, где ситуация улучшилась, разделилось примерно поровну, сообщают РИА «Новости» В Орловской области на 100 тыс.