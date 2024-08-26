Запад уже давно превратил Украину в полигон для применения запрещенных веществ. И США являются главным поставщиком, передают «Известия» со ссылкой на заявление постпредства РФ при Организации по запрещению химоружия.
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