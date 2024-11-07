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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» хочет подписать Трента зимой из-за неубедительной игры Васкеса и травмы Карвахаля. «Ливерпуль» не намерен продавать защитника

По данным Marca, «Мадрид» хотел подписать защитника «Ливерпуля» свободным агентом следующим летом, но травма Дани Карвахаля и неубедительная игра Лукаса Васкеса привела к желанию осуществить трансфер уже в январе.

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