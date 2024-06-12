Стриминговое шоу из русской бани стратует в Китае

Подсматривать за людьми, которые парятся в бане всегда было дурным тоном. Однако жители Китая, начиная с этого месяца, будут это делать вполне легально … Стримы из русской бани должны запустить в Поднебесной уже в этом месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии