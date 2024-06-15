Рейд на оптовиков: полиция в ходе проверки рынков Петербурга нашла около 50 нелегалов

В Петербурге полиция провела масштабный рейд по местам пребывания мигрантов. Стражи порядка проверили оптовые рынки, расположенные на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке и выявили несколько нелегальных мигрантов.
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