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Рейд на оптовиков: полиция в ходе проверки рынков Петербурга нашла около 50 нелегалов

Рейд на оптовиков: полиция в ходе проверки рынков Петербурга нашла около 50 нелегалов

В Петербурге полиция провела масштабный рейд по местам пребывания мигрантов. Стражи порядка проверили оптовые рынки, расположенные на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке и выявили несколько нелегальных мигрантов.

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