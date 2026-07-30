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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о недопуске России на ЧМ-2027: «Свинство! Совет ИИХФ – сборище использованных презервативов. Настоящий европейский сговор против нашей страны»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников  жестко отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года.

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