Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление

Андрей Stan

))) На мой взгляд, стоит только русской армии выйти на Дунай... И пророссийские настроения 100% вернуться... Сейчас англосаксы пользуются тем, что у Молдавии и ПМР нет общей границы с Россией... )))) Но стоит русскому солдату "помыть" сапоги в Дунае?!... ПМР и Гагаузия тут же, покажут пример остальной Молдове где их ожидает "шчастье"... ))))