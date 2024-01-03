@ Soeren Stache/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов Президент Молдавии Майя Санду объявила в воскресенье о планах вновь баллотироваться на данный пост на выборах 2024 года.
Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление
Комментарии
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Андрей Stan
))) На мой взгляд, стоит только русской армии выйти на Дунай... И пророссийские настроения 100% вернуться... Сейчас англосаксы пользуются тем, что у Молдавии и ПМР нет общей границы с Россией... )))) Но стоит русскому солдату "помыть" сапоги в Дунае?!... ПМР и Гагаузия тут же, покажут пример остальной Молдове где их ожидает "шчастье"... ))))
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Какая разница как они там будут голосовать. Кого госдеп назначит, тот и будет президентом.
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3 час.
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