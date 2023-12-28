Новые газопроводы запущены в Новосибирской области по догазификации

В рамках программы по догазификации в г. Каргат Новосибирской области построены два новых газопровода, создана дополнительная техническая возможность подключения к газоснабжению почти 400 домовладений, первые дома уже подключены к природному газу.
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