Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024

В последнем туре 23 июня Германия сыграет со Швейцарией.фото: uefa.com--> Сборная Германии по футболу обыграла Венгрию во втором туре группового этапа домашнего чемпионата Европы-2024 по футболу и стала первым участником плей-офф.
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