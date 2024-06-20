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Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024

Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024

В последнем туре 23 июня Германия сыграет со Швейцарией.фото: uefa.com--> Сборная Германии по футболу обыграла Венгрию во втором туре группового этапа домашнего чемпионата Европы-2024 по футболу и стала первым участником плей-офф.

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