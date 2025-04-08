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Закон, порядок, государство

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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-летию штурма города-крепости Кенигсберг

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-летию штурма города-крепости Кенигсберг

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные сводки штабов, боевые донесения, планы наступательных действий и наградные материалы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

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