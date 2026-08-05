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Павел Дуров объяснил удаление Telegram из App Store "атакой вымогателей"

Павел Дуров объяснил удаление Telegram из App Store "атакой вымогателей"

Основатель мессенджера рассказал о технических уловках злоумышленников и указал на риски в политике модерации Apple Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал кратковременное удаление приложения из магазина App Store.

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