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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3274868.htmlРоссию не допустя...
  • КУАТ
    Что за "Лига чемпионов" в фигурном катании?Россию не допустя...
  • Марк Краас
    Совсем измельчал прогнозист. Настолько дешёвый опус, что даже придираться не хочу. Не к дышащему же сметаном Зениту?...ТОТО. РПЛ - 2024/...

Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026, дубль и травма Овечкина, чудо-гол Кузнецова, интервью Ротенберга и другие новости

Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026, дубль и травма Овечкина, чудо-гол Кузнецова, интервью Ротенберга и другие новости

1. Сборную России по футболу не допустят к жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026. Финальная часть состоится в США, Канаде и Мексике.

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КУАТ
Что за &quot;Лига чемпионов&quot; в фигурном катании?
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13 час.
Лена Мисько
https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3274868.html
Лига чемпионов по фигурному катанию 2024/2025 формат турнира, участники, правила начисления очков, призовой фонд
Sports.ru
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9 час.

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