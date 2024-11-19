Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026, дубль и травма Овечкина, чудо-гол Кузнецова, интервью Ротенберга и другие новости

1. Сборную России по футболу не допустят к жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026. Финальная часть состоится в США, Канаде и Мексике.
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