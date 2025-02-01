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«Стальной дед». Вот это сила духа!

«Стальной дед». Вот это сила духа!

В 1951 году в Швеции было с помпой объявлено о самой длинной и престижной велогонка в истории шведского спорта! Гонщикам предстояло покорить дистанцию в 1800 километров, стартовав в самом северном городе страны — Хапаранде и финишировать в самом южном — Истаде.

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