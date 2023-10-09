Илья Лешуков и Олег Стояновский выиграли Кубок Европы по пляжному волейболу

В Турции завершился клубный турнир по пляжному волейболу на кубок европейского континента. Победу на нем одержали игроки новоуренгойского «Факела» Лешуков и Стояновский, временно выступавшие за азербайджанский клуб «Муров».
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