КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс «Хвасонпхо-16на»

КНДР провела первый испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым боевым оснащением «Хвасонпхо-16на». Изделие и перспективный боевой блок выполнили полетное задание и подтвердили расчетный уровень тактико-технических характеристик.
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