Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе

А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж… Довольно показательный инцидент произошел в одном из российских городов, где разгорелся безобразный скандал из-за отказа врача частной клиники принять пациентку в никабе.
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