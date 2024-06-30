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Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе

Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе

А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж… Довольно показательный инцидент произошел в одном из российских городов, где разгорелся безобразный скандал из-за отказа врача частной клиники принять пациентку в никабе.

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Комментарии
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Александр Батт
Все должно быть по закону.
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Сергей Потемкин
А чего врач там делает.? В Дагестане переизбыток местных с  красными дипломами
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Александр Дубков
всех фантомасов....домой с их бородами
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