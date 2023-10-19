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МТС ускорила интернет в самых живописных местах острова Русский

МТС ускорила интернет в самых живописных местах острова Русский

«МТС» сообщает о модернизации сети в туристических локациях острова Русский. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета на восточном и южном побережье острова выросла в среднем на 25%.

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