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Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»

Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»

В ходе совещания Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшего в Минске, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил решительный протест против применения пыток к лицам, обвиняемым в осуществлении теракта на мероприятии в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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Леонид Руси
Такого министра Тажжикистана тоже нужно в камеру к этим подсадить
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9 час.
Vitalich
Мастурбеки понимают только язык силы, так вот демонстрация жесткого задержания может быть заставит задуматься ,пусть немногих охреневших от вседозволенности азеров, о последствиях
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1 час.
Георгий Корнев
Что там министр требует, &quot;понять и простить?&quot;  Тянет на оправдание терроризма, статья 205.2 УК РФ . до 7 лет.
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8 мин.

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