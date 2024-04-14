В ходе совещания Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшего в Минске, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил решительный протест против применения пыток к лицам, обвиняемым в осуществлении теракта на мероприятии в "Крокус Сити Холле".
Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Такого министра Тажжикистана тоже нужно в камеру к этим подсадить
Ответить
9 час.
Vitalich
Мастурбеки понимают только язык силы, так вот демонстрация жесткого задержания может быть заставит задуматься ,пусть немногих охреневших от вседозволенности азеров, о последствиях
Ответить
1 час.
Георгий Корнев
Что там министр требует, "понять и простить?" Тянет на оправдание терроризма, статья 205.2 УК РФ . до 7 лет.
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии