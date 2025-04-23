Жители Тульской области выбирают вторичные квартиры чаще, чем новостройки

МТС, цифровая экосистема, и центр аналитики и исследований МТС AdTech опубликовали результаты опроса россиян о планах покупки квартиры и недавно приобретенной недвижимости, в том числе в Тульской области.
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