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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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МИД: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году

МИД: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году

Получили российское гражданство за тот же период 15,1 тысячи человек 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Забрать паспорта и забыть о них навсегда
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А почему еще не поставлен вопрос с двойным гражданством? Пусть определяются, но на мой взгляд если есть второе, рассматривать этих кадров органами и с конфискацией выдворять из России с лишением гражданства. Это не та публика &quot;патриотов&quot; которая не должна засорять нашу родину...
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15 час.

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