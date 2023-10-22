МИД: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году

АНГЕЛ АНГЕЛ

А почему еще не поставлен вопрос с двойным гражданством? Пусть определяются, но на мой взгляд если есть второе, рассматривать этих кадров органами и с конфискацией выдворять из России с лишением гражданства. Это не та публика "патриотов" которая не должна засорять нашу родину...