Живые пауки и новогодние сказки. Куда сходить на каникулах, если вы остались в Барнауле Свои программы приготовили театры, музеи и концертные залы Январские каникулы — время, когда можно, наконец, расслабиться и позаниматься чем-то приятным.
Живые пауки и новогодние сказки. Куда сходить на каникулах, если вы остались в Барнауле Свои программы приготовили театры, музеи и концертные залы Январские каникулы — время, когда можно, наконец, расслабиться и позаниматься чем-то приятным.
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