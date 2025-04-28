Реднапп об удалении Эванилсона в игре с «МЮ»: «Изменило ход матча. У судьи должен быть здравый смысл: это не злонамеренный фол – он поскользнулся, не хотел нанести вред»

В 34-м туре АПЛ команда тренера Андони Ираола сыграла вничью с «Юнайтед» (1:1). На 70-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления Эванилсона за удар Нуссаира Мазрауи шипами в подкате – арбитр Питер Бэнкс сначала показал форварду желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил ее на прямую красную.