Тренер Рахмонова о титульном бое Рахмонова: «Иншаллах, на следующий год»

Главный тренер команды Dar Team Азиз Разыев, который работает с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, рассказал о титульных планах своего спортсмена: «Сейчас у Шавката будет очень интересный бой, и это одна из его заявок на претендентский бой.