Американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил свою озабоченность действиями украинских властей, утверждая, что они жертвуют жизнями украинцев, чтобы нанести вред России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии