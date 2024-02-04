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Журналист Блюменталь: Киев «бросает на убой» украинцев, чтобы досадить России

Журналист Блюменталь: Киев «бросает на убой» украинцев, чтобы досадить России

Американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил свою озабоченность действиями украинских властей, утверждая, что они жертвуют жизнями украинцев, чтобы нанести вред России.

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