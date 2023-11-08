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Путин заявил о попытках некоторых стран расшатать в СНГ легитимную власть

Путин заявил о попытках некоторых стран расшатать в СНГ легитимную власть

Как заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, необходима большая превентивная работа для безопасности и устранения потенциальных угроз, поскольку ряд стран старается расшатать в СНГ легитимную власть, стабильность в обществе и нарушить торговые, культурные связи.

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