Путин заявил о попытках некоторых стран расшатать в СНГ легитимную власть

Как заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, необходима большая превентивная работа для безопасности и устранения потенциальных угроз, поскольку ряд стран старается расшатать в СНГ легитимную власть, стабильность в обществе и нарушить торговые, культурные связи.