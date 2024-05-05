Дебат-клуб на тему ´Тот, кто будет человеком, уже человек?´.

26 апреля в гимназии в рамках участия в Республиканском конкурсе социальных молодежных проектов ´Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности´ состоялось второе заседание молодежного дебат-клуба.
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