ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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4 мифа о том, как живут «менфри» - одинокие женщины. Мужское мнение

4 мифа о том, как живут «менфри» - одинокие женщины. Мужское мнение

В мужском обществе принято считать, что современные дамы-Ассоль попросту «прождались». И теперь они вовсе останутся одни.

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Комментарии
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Мечтательница
И самое главное что это правда. Судя по окружающим меня дамам, им проще иметь &quot;одноразового&quot; мужика. Удовлетворил телесные потребности и ступай ка &quot;добрый молодец&quot; по месту регистрации. Не клята, не мята и счастлива.
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17 час.
АМ
Алиса Майская
Вообще неправда. Любой маломальски грамотный психолог скажет вам, что эти самые &quot;самодостаточные женщины&quot; попросту страдают огромным количеством неврозов, которые удачно прячут за &quot;отрицанием&quot;, (отрицание - психологическая защита человеческого мозга, защищающая от тяжелых переживаний и беспомощности (&quot;Лиса и виноград&quot;),  работают психологические защиты бессознательно, увидеть их можно только в объектных отношениях, (партнерских или терапевтических). Так что, все эти глупости следует оставить, если женщина хочет быть цельной личностью, а не невротиком или психотиком.
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7 час.
lenivka
Три года муж ухаживал за своей мамой в другом городе,изредка приезжая домой.Переезжать к нам домой свекровь отказывалась.Это были три года спокойствия,расслабона для меня, Я поняла,что если. Останусь без мужа, то больше никогда не выйду замуж.
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2 час.

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