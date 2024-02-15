4 мифа о том, как живут «менфри» - одинокие женщины. Мужское мнение

Мечтательница И самое главное что это правда. Судя по окружающим меня дамам, им проще иметь "одноразового" мужика. Удовлетворил телесные потребности и ступай ка "добрый молодец" по месту регистрации. Не клята, не мята и счастлива.

АМ Алиса Майская Вообще неправда. Любой маломальски грамотный психолог скажет вам, что эти самые "самодостаточные женщины" попросту страдают огромным количеством неврозов, которые удачно прячут за "отрицанием", (отрицание - психологическая защита человеческого мозга, защищающая от тяжелых переживаний и беспомощности ("Лиса и виноград"), работают психологические защиты бессознательно, увидеть их можно только в объектных отношениях, (партнерских или терапевтических). Так что, все эти глупости следует оставить, если женщина хочет быть цельной личностью, а не невротиком или психотиком.