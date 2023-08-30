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Квартальнов о поражении Минска от «Адмирала» по буллитам: «Такие матчи надо доводить до победы. Игра в большинстве не получилась»

Команды провели заключительный контрольный матч в преддверии старта Фонбет чемпионата КХЛ. «Такие матчи надо доводить до победы.

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