7 деревенских привычек, которые сразу выдают провинциалок в большом городе

От каких провинциальных привычек сложно избавиться бывшим селянкам, приехавшим в мегаполис? "Можно вывезти девушку из села, но село из девушки - никогда" - именно так гласит пословица, некогда позаимствованная русскими у американцев, но как нельзя кстати подходящая и под наш менталитет.
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