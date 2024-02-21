ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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7 деревенских привычек, которые сразу выдают провинциалок в большом городе

7 деревенских привычек, которые сразу выдают провинциалок в большом городе

  От каких провинциальных привычек сложно избавиться бывшим селянкам, приехавшим в мегаполис? "Можно вывезти девушку из села, но село из девушки - никогда" - именно так гласит пословица, некогда позаимствованная русскими у американцев, но как нельзя кстати подходящая и под наш менталитет.

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