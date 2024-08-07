Сборы для помощи в подготовке к школе начали в Алтайском крае

Акцию проводят в центрах, которые есть в каждом районе В Алтайском крае стартовала благотворительная акция для семей "Соберем детей в школу", которую проводит Министерство социальной защиты региона, рассказала глава ведомства Наталья Оськина.
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