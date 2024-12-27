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Царьград

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WP: Трамп дает европейцам понять, что американская помощь Украине будет сокращена

WP: Трамп дает европейцам понять, что американская помощь Украине будет сокращена

The Washington Post показывает упаднические настроения украинских боевиков на передовой.Избранный президент США Дональд Трамп дает главам европейских государств понять, что американская помощь Украине будет сокращена, и давит на них, чтобы они наращивали объёмы своей помощи.

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