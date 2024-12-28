«Петра I» петербургского театра музкомедии удостоили премии правительства России

Ранее постановка уже получила премию правительства Петербурга Творческая группа спектакля «Пётр I» Театра музыкальной комедии удостоена премии правительства России в области культуры, сообщил сегодня вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
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