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Петербургский дневник

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«Петра I» петербургского театра музкомедии удостоили премии правительства России

«Петра I» петербургского театра музкомедии удостоили премии правительства России

Ранее постановка уже получила премию правительства Петербурга Творческая группа спектакля «Пётр I» Театра музыкальной комедии удостоена премии правительства России в области культуры, сообщил сегодня вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

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