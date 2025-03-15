Рустам Минниханов призвал оказать помощь в организации XIII Республиканского ифтара

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании призвал оказать помощь в организации XIII Республиканского ифтара, который пройдет 19 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо».
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