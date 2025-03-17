Уже рожать третьего? Рианна не в силах скрыть прилично округлившийся живот

В последнее время звезда то и дело прячет фигуру под мешковатой одеждой. А на днях поклонникам Рианны, воспитывающей двоих сыновей, и вовсе показалось, что ей скоро рожать!В последнее время звезда то и дело прячет фигуру под мешковатой одеждой.