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Бобровский отразил 37 из 39 бросков «Каролины» и стал 2-й звездой матча, несмотря на поражение

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (1:3), несмотря на поражение.

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