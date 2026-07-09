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Когда семья не сложилась: истории известных артистов, которые вернули детей в приют

Принятие ребенка в семью — это шаг, требующий огромных душевных сил и ответственности. Однако даже публичность, финансовые возможности и внешнее благополучие не всегда гарантируют, что приемный или родной ребенок найдет в доме знаменитых родителей тепло и защиту.

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