Когда семья не сложилась: истории известных артистов, которые вернули детей в приют

Принятие ребенка в семью — это шаг, требующий огромных душевных сил и ответственности. Однако даже публичность, финансовые возможности и внешнее благополучие не всегда гарантируют, что приемный или родной ребенок найдет в доме знаменитых родителей тепло и защиту.
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