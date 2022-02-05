Царьград

1 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Добавляю ссылку на петицию https://www.roi.ru/80088/Депутаты пригрози...
  • Павел К
    Позор для твоих родителей, что выпустили тебя в жизнь. Знали бы они, что из тебя получится, они бы тебя в роддоме пуп...Преемник Путина р...
  • Борис Николаевич
    "...Поэтому, считает Курбанов, говорить об уходе Путина и его преемнике пока рано: "Владимир Владимирович ещё молод, ...Преемник Путина р...

В Новосибирске ожидается похолодание до -24 градусов

В Новосибирске ожидается похолодание до -24 градусов

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 7 февраля, в Новосибирске похолодает. Ночная температура ожидается в районе 16-18 градусов ниже ноля, в пригороде столбик термометра может опуститься до отметки 24 градуса мороза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх