В Новосибирске ожидается похолодание до -24 градусов

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 7 февраля, в Новосибирске похолодает. Ночная температура ожидается в районе 16-18 градусов ниже ноля, в пригороде столбик термометра может опуститься до отметки 24 градуса мороза.