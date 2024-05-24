История и археология: Почему великая империя с тысячелетней историей пала за один день: Халдеи Нового Вавилона

Судьба всех великих империй всегда одинакова: рождение, расцвет и оглушительное падение. История неумолимо жестока к правящим династиям, которые, познав невероятное могущество, заканчивали свои дни в нищете и забвении.
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