Кирби утверждает, что Россия направит войска из Северной Кореи в Курскую область

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область.
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