Федор Бондарчук получил в лоб за шутку о коллегах

Режиссер Федор Бондарчук родился в семье, где искусство было в порядке вещей. Его отец, знаменитый режиссер и актер Сергей Федорович, воспитывал сына в атмосфере строгих моральных и профессиональных принципов.
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