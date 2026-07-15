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ТАСС

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Южная группировка уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Операторы разведывательных дронов на оптоволокне 1307-го полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в подвале дома в Алексеево-Дружковке.

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