Южная группировка уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Операторы разведывательных дронов на оптоволокне 1307-го полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в подвале дома в Алексеево-Дружковке.
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