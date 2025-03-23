Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО провели концерт для киргизских военнослужащих в Бишкеке

Артисты ансамбля исполнили легендарные песни военных лет, которые стали символом единства и мужества, народные песни и танцы, а также современные композиции, посвящённые героизму и доблести защитников Отечества.
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